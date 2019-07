باشاغا يلتقي رئيس الوزراء الجزائري

التقي وزير الداخلية المفوض، فتحي باشاغا اليوم الإثنين، برئيس الوزراء الجزائري خلال الزيارة التي قام بها لجمهورية الجزائر رفقة وفد أمني رفيع المستوي.

وناقش اللقاء عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، أكد رئيس الوزراء الجزائري على أن بلاده مستعدة للمساهمة في الحوار الليبي, مشدداً على إن الإتحاد الأفريقي يجب أن يكون له دور فعال في إستقرار ليبيا, مشيراً بأن هناك امتعاض من قبل القادة الأفارقة بشأن الوضع الحالي في ليبيا وذلك بسبب محاولة مليشيات حفتر السيطرة على العاصمة طرابلس.

وكما أوضح رئيس الوزراء بأنه لابد من رئيس الإتحاد الأفريقي أن يتكلم عن الدول التي تزعزع الاستقرار في ليبيا وتسميتها بأسمائها وأن حفتر لا يمثل شئ أمام قداسة وعظمة ليبيا, وأهميتها إقليمياً ودولياً, ومشيراً على أنه لابد للأمم المتحدة أن تصدر بياناً بشأن الظرف الحالي الذي تمر به ليبيا جراء محاولة حفتر للسيطرة على العاصمة طرابلس.

وكما أشار رئيس الوزراء إلي إمكانية فتح المجال

