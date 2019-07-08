منظمة ألمانية تعلن إنقاذ 44 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

أعلنت منظمة “سي أي” الألمانية الإغاثية مساء اليوم الاثنين، أن سفينتها “آلان كردي” أنقذت 44 مهاجرا قبالة السواحل الليبية في البحر الأبيض المتوسط. وأضافت المنظمة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن عملية الإنقاذ جرت بالتعاون مع سلطات مالطا.

وتابعت المنظمة قائلة: ” إن طائرة البحث الخاصة كوليبري رصدت المهاجرين على متن قارب خشبي قبل نقلهم إلى سفينة آلان كردي. وأشارت المنظمة إلى “أن سفينة تابعة للبحرية المالطية في طريقها الآن لنقل المهاجرين من وإحضارهم إلى اليابسة”.

ولم يصدر أي تأكيد حتى اللحظة من سلطات مالطا بخصوص هذا الأمر. ووافقت مالطا يوم الأحد على السماح لـ 65 مهاجراً تم إنقاذهم بواسطة السفينة “آلان كردي” بالنزول على أراضيها، وبعدها عادت السفينة إلى منطقة عملياتها.

وكانت إيطاليا قد رفضت دخول السفينة. وكثيراً ما انتهت عمليات الإنقاذ الخاصة في الآونة الأخيرة إلى حدوث مواجهات طويلة الآجل أو الاستيلاء على سفن الإنقاذ.

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