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فيديو | الغرياني : مصراتة بعدد شهدائها فازت في هذه الحرب عشرة ميداليات والآخرين ميدالية واحدة

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – عبّر المفتي المعزول من مجلس النواب الصادق بن عبدالرحمن الغرياني عن إستغرابه لمقتل عدد كبير من مقاتلي مصراتة خلال الأسبوع الماضي داعياً إلى معالجة مكامن الخلا الذي أدى لسقوط مثل هذا العدد .

وفي إستضافته الأسبوعية عبر قناته ” التناصح ” قال الغرياني أن العدد الأكبر من القتلى كان من مصراتة مشيداً بها كمدينة للعلم والثقافة وقادة الجهاد على مر التاريخ القديم والحديث .

ودعا الغرياني من أسماهم ” العقلاء ” والمسؤولين إلى مراجعة أنفسهم وتحديد سبب سقوط هذا العدد الكبير من القتلى في صفوف ” مقاتلي  مصراتة ” وإيجاد موضع التقصير ومعالجتة وأن لا يسكتوا عليه وأن لا تمر هذه الأحداث مرور الكرام ثم تحدث وتتكرر مرة أخرى .

وأضاف : ” عندما تأتينا مصيبة لا يجب علينا غض النظر عنها والواجب هو دراسة الأمر ومعرفة العوامل والأسباب التي تجعلنا نتلافاه ولكن عندما نراجع الماضي عندما يتعلق الأمر بالجبهات نجده مثل ماهو مثلما بدأنا نحن الآن ” .

وعبّر الغرياني أيضاً عن إنزعاجه من عدم تحقيق قواتهم تقدمات قتالية ملموسة في جبهات طرابلس وقال : ” منذ ثلاثة أشهر وحتى الآن والأداء نفس الأداء ولم يتغير ” .

وتوجه الغرياني برسالة  ودعاء إلى أهالي مصراتة بأن يتقبل الله ” شهدائهم ” في عليين وأن يعوض أسرهم وزوجاتهم فيهم خيراً قبل أن يستدرك ويتوجه بالدعاء لم أسماهم ” كل الشهداء في ليبيا ” .

ولكنه عاد وتوجه إلى أهالي مصراتة برسالة خاصة قائلاً لهم : ” عليكم أن تعدوا هذا إصطفاء وإختيار من الله لأن الشهادة لايختارها الإنسام لنفسه بل أن الله هو من يمنحها لمن يريد حتى أنه قد يمنعها عن من يرغب فيها ويمنحها لآخر ” .

وتابع قائلاً : ” إذا علم الله صدق العبد نحو الشهادة فسيوفقه لها وإذا لم يوفقه لها فسيمنحه لها ولو مات على فراشه لذلك أقول لأهل مصراتة لا تحزنوا ولا تهنوا وأنتم الأعلون فكل ما يكثر فيكم الشهداء يكبر فيكم الفخر وأنتم الأعلون ” .

وفي تصريح غريب ، أعطى الغرياني مثالاً لأهل مصراتة قائلاً : ” أنتم الآن كما أنكم مشاركين في مسابقة دولية ، وكل ما يُقتل منكم عشرة يُقتل من غيركم واحد مثلاً ، فلو كان الأمر في مسابقة دولية لرجعتم أنتم بعشرة ميداليات وعاد غيركم بمدالية واحدة ” في إشارة منه للمدن الأخرى التي خسرت عدداً أقل من الأفراد المقاتلين ضمن قوات الرئاسي .

وإستطرد الغرياني قائلاً أن هذا مجرد مثال لأن الشهادة لا تساويها ميدالية أو مجد أبداً قائلاً بأن مصراتة تستحق الإشادة والتكريم والتفضيل وأن تُعطى لها المزايا لأنها تدفع بفلذات أكبادها من أجل الوطن وذلك على حد تعبيره .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • شر البلية ما يضحك مجنون رسمى يعيش فى استديوهات مكيفة مطلة على بيوت الدعارة وبعيش من عرق الداعرات التى توفر للاقتصاد التركى 4 مليار دولار سنويا ولو كان عنده ذرة علم من الثوابت الاسلامية لو جد ان من يدعى انهم شهداء يرون الان مقعدهم من النار بنصوص قطعية فى القرآن والسنة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه واعد لهم عذابا اليما .واحاديث شريفة عديدة تصف شهدائك بانهم من الخوارج كلاب النار اما انت فلو اعطاك اردوغان مليون ميدالية ذهبية فلن تغنيك عن مصيرك المحدد فى الحديث الشريف عن اول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامه ومنهم عالم يحفظ القرآن ويعلمه الناس ويقال عنه انه عالم ويطرح فى النار ياحمار فالاسلام دين رحمة لا يعرف الفجر فى الخصام والانتقام بل يعمل بقوله تعالى ادفع بالتى هى احسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم . لهذا راينا الصادق الامين يستغفر للمنافقين وسيدنا ابراهيم يقول ومن عصانى فانك غفور رحيم اما الصادق الغريانى الشيطانى فهو ابولهب العصر الحديث تبت يداك انت ومهبول اسطنبول الذى تعبده انت ومن معك فى قناة التناطح وتقول لهم تهبيل تهبيل فيقولوا اعلوا هبل اعلوا اردوغان

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  • مكانك محجوز فى قرقارش واضح ان حبوب الهلوثة التى تتعاطى مع تخاريف الكبر افرزت هذه الخزعبلات التى تقبض ثمنها وانت تحرض شباب فى عمر الزهور ليقاتل مسلم ويدخل النار وتقبض الثمن من الاسطى اردوغان مزور الشهادة الجامعية طبعا التزوير والدعارة فى شريعة الاخوان حلال فلن تؤثر فى مصيرهم فى جهنم المهم بتمتعوا فى الدنيا

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  • قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. على من تتنزل الشياطين على كل افاك اثيم عتل بعد ذلك زنيم .فهذا الشيطان يستحق 10 ميدليات شيطانية ورسالة شكر من ابليس على دوره فى سفك الدماء والافساد فى الارض واعتبار الحج بالسعودية اثم اما بيوت الدعارة فى تركيا برعاية خليفة الاخوان حلال بتفكرنى بشيخ مثلك قالوا له ان كلب عمل بيبيه على حائك فقال لهم يجب هدم الحائط فهو نجس وعندما همس فى اذنه ساعده الساعدى ان هذا الحائط فى بيته فغير فتواه وقال قليل من الماء يطهره

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  • يقتل القتيل ويمشي في جنازتو..
    الغرياني يستغرب من عدد القتلى! … هؤلاء القتلى يا غرياني هم نتيجة طبيعية أثمرتها الفتاوى الجاهزة من فضيلتكم على القتال والخروج والجهاد الحماسي ،
    والعجيب أنه يطالب أن يدرس الخلل في القتال أو القتل ، وكان عليه أن يأمرهم بأن يدرسوا كتاب الله وسنة رسوله في مصادرها الصحيحة وكذا عليه هو ذالك كصحيح البخاري ومسلم والسنن الأربعة والموطأ والمسند وشروحها الصحيحة المستقاه من فهم السلف الصالح ليتبين له أنه من جماعة منحرفة ضالة تخالف قول الله تبارك وتعالى ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) وقوله (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيم شجر بينهم ) والأحاديث الصحيحة الصريحة التي تنهى عن الخروج والفرقة ونبذ الخلاف ولزوم جماعة المسلمين فهل كان هذا قبل هذا يا غرياني؟
    لكنه صدق بعض الشيء حيث أنه وصف ما وقع فيه المليشيات بالمصيبة حيث قال(عندما تأتينا مصيبة لا يجب علينا غض النظر عنها) وأيضا عبّر الغرياني عن إنزعاجه من عدم تحقيق قواتهم تقدمات قتالية ملموسة في جبهات طرابلس وقال : ” منذ ثلاثة أشهر وحتى الآن والأداء نفس الأداء ولم يتغير ” وهذا صحيح ..
    ومن تلبيساته وضلاله أنه يحكم بالشهادة ويرى اصطفاء الله لأهل مصراتة بها ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتال الأئمة ولو جاروا ! فكيف بهؤلاء الذين يقاتلون البرلمان الشرعي ومن كلفه البرلمان وهو الجيش لأنهم لم يطيعوا أمره الذي هو فك تشكيلاتهم المسلحة وتسليم أسلحتهم؟ كيف وهم يقاتلون جيشا مكلفا من قبل قائد مكلف من برلمان مختار بطريقة ارتضاها الجميع وهي صناديق الإقتراع وانتخاب مجلس النواب؟ كيف وهم يقاتلون من أجل كراسيهم ومناصبهم السيادية والقيادية وبعضهم كالآلة ضع فيه نقود وتشتغل على طول،! كيف يكون هؤلاء شهداء يا غرياني يا ملبس؟ إن الصادق الغرياني رجل مطموس خارجي محترق لا يرى لولاة الأمر حقا ولا يرى لدماء الليبيين حرمة ويرى للمليشيات شرعية وحرمة وشهداء ولم يستطع أن يجد حتى مجرد شبهة تشفع لأفراد الجيش !.
    ومن كوارثه انه ينزل حكما قد أنزله الله على الصحابة رضي الله عنه ي سورة محمد ، فجعله الصادق الغرياني الجريء على الفتاوى في التكفير وسفك الدماء للمليشيات والخوارج بقوله (لا تحزنوا ولا تهنوا وأنتم الأعلون ) فالغرياني عنده من كان إخوانيا تكفيريا أو خارجيا يقاتل ولي الأمر وقتل فهو من الشهداء وحاله كحال الصحابة رضي الله عنهم هكذا ..لأنه جاء في سياق التأكيد بغير دعاء أو تعلق بمشيئة الله مثلا فالرجل مخرف وموزع شهادات وصكوك غفران ، والله كنت أشك في قول من رماه بهذا حتى قرأتها الآن !! عجبا والله
    خلي المداليات الذهبية والمهازل التي عنده يعني ضاقت عليه الأمثال فلم يجد إلا المداليات ، ياله من رجل عجيب !
    وهكذا هم الإخوان الذين منهم هذا الرجل الذي باتت فتاويه فاكهة مجالس الناس من مختلف البلاد والأجناس ، ما عندهم إلا التحميس والحث على أن تقتل أوتُقتل ، لا أدري هل كان عليه أن يورط نفسه في مثل هذا؟ ولو كنت حقا مضطرا لهذا لكنت عاملا بأوامر الله سبحانه الذي أمر بقتل الخوارج وقال صلى الله عليه وسلم (طوبى لمن قتلهم أو قتلوه) ..

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  • شن المهزله اللي احنا فيا هد كلام اطفال هدا كلام طفل شهادة ابتدائيه
    والله ادا كان هدا مستوي المسؤلين ( ضاعت ليبيا والي الابد )

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    • لماذا هذا الاعتراض على كلامه . لربما لديه قسم كبير من قطع الجنة وهو مخول التصرف بها ليمنحها لمن يشاء ويحرمها عن من يشاء . ويملك حتى فى جهنم ليضع فيها معاريضيه .
      ولربما يأتيه الوحى فهو يتكلم بكل ثقة .هذا الفاسق الغريانى

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  • شباب مصراته يموتون وهذا الصعلوك متربع في تركيا وفي بريطانيا هو وأبنائه ويوزع في الشهادة والجنة والنار يمين ويسار لماذا لايرسل أبنه الغالي سهيل ويعطيه اللواء ولكن لاعليهم وليس علينا أفيقوا ياأهل مصراته

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  • يا شباب ما تظلموشي ،،كلا منه هو امخرفن درويش يقودوا فيه ،،ولازم تفهموا يا تريس ان هذه الفتوي تجي جاهزة من ابنه فارس الأحلام سهيل الصادق عبد الرحمن الغرياني الذي سيكون خليفة له بعد موته ،،والكل يعرفون ذا لك ،،كل أهالي تاجوراء يعرفوا ،،مذبحة غرغرور كفيلة باذانته

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  • لعنة الله عليك يا ايها المفتن…….أنك احد الذين ستوقد بهم نار جهنم إن شاء الله…..رجل بلغت مراحل الخرف ولا تفقه من العلم شيئا وكل من مات في هذه البلاد من بداية الأحداث في رقبتك وتخدل النانو في ليبيا وفتاويك يامفتي الضلال هي التي أوصلت البلاد إلى هذه المرحلة.

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  • يجب على كل مسلم يسمع هذا الحديث أن يرتعد ويخاف، لأن راويه وهو أبو هريرة ، كان حين يريد أن يحدث بهذا الحديث، ينشغ ويشهق حتى يغمى عليه، ثم يفيق، ثم يغمى عليه أخرى ثم يفيق، ثم يغمى عليه ثالثة، ثم يقول هذا الحديث؛ لأنه حديث رهيب فعلاً، يقول أبو هريرة رضي الله عنه سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: { أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثه } اسمعوا أيها الإخوة، واحذروا أن يكون أحد منا ممن يخشى عليه أن يكون أحد هذه الأصناف الثلاثة، إنهم ليسوا ثلاثة أفراد، بل هم ثلاثة أصناف من الناس، الأول منهم: رجل قاتل في المعركة حتى قُتل، فيأتي به الله تبارك وتعالى يوم القيامة فيعرفه نعمه فيعرفها، أنه كان شجاعاً قوياً باسلاً مقداماً، فيقول الله تبارك وتعالى له: فماذا عملت فيها؟ فيقول: يا رب قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول الله عز وجل له: كذبت! ولكنك فعلت ليقال هو جريء، وقد قيل، ثم يأمر الله عز وجل به فيسحب إلى النار، هذا الحديث -أقول لكم- في صحيح مسلم وهو من الكتب التي أجمعت الأمة على صحتها، الصنف الثاني من الناس: رجل آتاه الله مالاً في الدنيا فأنفق وتصدق، فيأتي به الله يوم القيامة فيعرفه نعمه فيعرفها، فيقول: ماذا عملت فيها؟ فيقول: يا رب أنفقت فيك وتصدقت، فيقول الله عز وجل له: كذبت! ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل، نصيبه من عمله أنه مدح في الدنيا بهذا العمل لا أكثر، ثم يؤمر به فيسحب إلى النار، ثم يأتي بالثالث: وهو رجل آتاه الله العلم فعِلم في الدنيا وعلَّم، فيأتي به الله تعالى يوم القيامة فيعرفه نعمه فيعرفها، فيقول له: ماذا عملت فيها؟ فيقول: تعلمت فيك العلم وعلمته، فيقول الله عز وجل له: كذبت! ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، أو هو قارئ، فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب إلى النار، هؤلاء على لسان الصادق المصدوق هم أول من تسعر بهم النار، إنهم عملوا في الظاهر أعمالاً صالحة في الدنيا، إما جهاداً في سبيل الله، أو إنفاقاً، أو علماً وتعليماً، ومع ذلك هم أول من تسعر بهم النار؛ لأنهم لا يقصدون وجه الله فيما عملوا، إنما قصدوا وجه فلان وفلان من الناس، وهذا هو الشرك والعياذ بالله.

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  • فكرني الصادق الغرياني في النكتة:
    دخل رجل على زوجته حزيناً فسألته:ما بك؟فقال أمر السلطان بقتل كل من لم يتزوج بثانية فقالت:الله أكبر لقد اصطفاك الله للشهادة

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