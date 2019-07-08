باش آغا يصل الجزائر ويلتقي وزير داخليتها

وصل وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا والوفد المرافق له إلى العاصمة الجزائرية في زيارة عمل بدعوة من وزير داخلية الجزائر صلاح الدين دحمون،.

وناقش الوزيران في اجتماع لهما القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجزائر وحكومة الوفاق الوطني،كمسألة مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وموضوع التدريب وتكوين الإطارات الأمنية في عدة مجالات.

وأبدى وزير داخلية الجزائر صلاح الدين دحمون،من جانبه دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً – حسب وصفه- وتأتي هذه الزيارة ضمن مساعي مكثفة تبذلها حكومة الوفاق لحشد التأييد الإقليمي والدولي في ظل ما تشهده طرابلس من اشتباكات مسلحة بين الجيش الوطني وقوات الوفاق والمجموعات المساندة لها .

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