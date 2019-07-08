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باش آغا يصل الجزائر ويلتقي وزير داخليتها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصل وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا والوفد المرافق له إلى العاصمة الجزائرية في زيارة عمل بدعوة من وزير داخلية الجزائر صلاح الدين دحمون،.

وناقش الوزيران في اجتماع لهما القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجزائر وحكومة الوفاق الوطني،كمسألة مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وموضوع التدريب وتكوين الإطارات الأمنية في عدة مجالات.

وأبدى وزير داخلية الجزائر صلاح الدين دحمون،من جانبه دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً – حسب وصفه- وتأتي هذه الزيارة ضمن مساعي مكثفة تبذلها حكومة الوفاق لحشد التأييد الإقليمي والدولي في ظل ما تشهده طرابلس من اشتباكات مسلحة بين الجيش الوطني وقوات الوفاق والمجموعات المساندة لها .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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