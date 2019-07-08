عمليات الكرامة: وفد من مصراتة يعرض على الجيش الإنسحاب من طرابلس والقيادة العامة ترد

كشف المركز الاعلامي لعمليات الكرامة عن أبرز ما جاء خلال إتصالات وفد مدينة ” مصراته” مع القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عبر وسطاء والذي جرى الاثنين 8 يوليو 2019.

وقال المركز أن الوفد عرض إنسحاب القوات إلى مدينة مصراتة وترك مدينة طرابلس وتسليم الأسلحة ما عدا قوة بقوام ” لواء ” من مدينة مصراته يبقي بإسلحتة لحماية مدينة طرابلس احتياطا بشرط عدم مطاردة أي فرد من مصراتة.

وأضاف أن الوفد عرض أن يتم أخد الضمانات بذلك عن طريق أعيان والحكماء ويتم الإتفاق عليهم مع التعهد بعدم دخول

الجيش إلي مدينة مصراته.

وقال المركز أن الوفد أكد أن مدينة مصراته لا علاقة لها بباقي المدن وقوات الوفاق وستقوم بالإنسحاب بشكل مفاجئ وغير معلن .

وقال المركز أن رد القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية على تلك الشروط كالتالي:

^ تسليم كامل الأسلحة المتوسطة والثقيلة وتسليم مرتكبي الجرائم والمطلوبين من المدعي العام والنيابة العامة .

^ تؤمن مدينة طرابلس من قبل الشرطه والأمن العام ومن عدة مديريات بما فيهم أفراد الأمن التابعين لمدينة طرابلس .

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي