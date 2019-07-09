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المتحدث باسم لواء الصمود : نثمّن قرار جويلي بشأن مطار بني وليد

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – ثمن احميدة الجرو الناطق الرسمي باسم لواء الصمود الذي يقوده المعاقب دولياً صلاح بادي البيان رقم 9 الصادر عن آمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلي الذي لوح فيه باستهداف مطار بن وليد وإعلانه مغلقاً .

وعبر صفحته الرسمية على فيسبوك قال الجرو أن هذا القرار يُحترم ويقدر فيه أسامة الجويلي الذي قال بأنه وضع حد لكل من وصفهم بـ ” الأبواق ”  التي تعمل علي إثارة الفتنة بين مصراته وبني وليد من أجل إشعال فتيل الحرب بين المدينتين فيما أعاد اللواء نشر البيان عبر صفحته الرسمية تحت وسم #لواء_الصمود .

وأضاف الجرو قائلاً : ” نعلم أن غالبية أهالي مدينة بني وليد رافضين لمجرم الحرب خليفة حفتر وهم مع هذا القرار ”  في إشارة منه لقرار جويلي بشأن إغلاق مطار بن وليد .

يشار إلى أن لواء الصمود كان قد أعلن في 26 مايو الماضي عن تكليف الجرو متحدثاً رسمياً باسمه وقد تولى منذ ذلك الحين مهام الناطق والمسؤول الإعلامي لصلاح بادي الذي يرافقه بشكل دائم .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • تيس مصراطى لوطى جرذ في محاور القتال بطرابلس ونرى منكم كل يوم عشرات الجثث تنقل لمصراطة وتهديدات الكلب جويلى لا قيمة لها فنسور الجو الليبى تسيطر على الأجواء ولم يعد للمليشيات الإرهابية اى تواجد جوى بعد نفوق اخر طيارين لها اما طائرات الأطفال التركية فمع ضرب هوائيات تشغيلها تصبح عمياء لا قيمة لها ومداها قصير أصلا لا يصل الى بنى وليد المدينة الاباية الرافضة للخوان المفسدين والذين تعرضوا على يديها لمذابح إجرامية وغدا ستقص منكم من داخل مصراطة وتعدم كل المجرمين ولو كان الجش يفكر بعقلية المليشيات لاغلق كل المطارات في ظل سيادته الجوية ولكن الجيش الوطنى لا يعرف هذه الهمجية التي تمثل جرائم حرب لانها موجهة ضد المدنيين صبرا بنى وليد فالنصر على أبواب طرابلس وسيخلصكم من كل الفجار الأشرار

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