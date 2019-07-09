ليبيا – أعرب رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي خلال استقباله وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا عن استعداد بلاده للمساهمة في الحوار الليبي.

ووفقاً لما نقلته قناة ليبيا لكل الأحرار عن وزارة الداخلية في طرابلس فقد طالب بدوي رئيس الاتحاد الإفريقي بتبيان الدول التي تزعزع الاستقرار في البلاد وتسميتها بأسمائها، داعياً الأمم المتحدة لإصدار بيان بشأن الظرف الحالي الذي تمر به ليبيا جراء محاولة حفتر للسيطرة على طرابلس.

ونقلت الوزارة عن رئيس الحكومة الجزائري قوله عقب إستقباله باشاآغا ” إن حفتر لا يمثل شيئا أمام قداسة وعظمة ليبيا، وأهميتها إقليميا ودوليا، وإن هناك امتعاضا من قبل القادة الأفارقة بشأن الوضع الحالي في ليبيا، وعلى الاتحاد الإفريقي أن يكون له دور أكثر فعالية في استقرار البلاد “.