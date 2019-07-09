انتخاب رئاسة جديدة للمجلس الأعلى للقضاء

أعلنت وزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس أمس الاثنين عن تشكيل جديد للمجلس الأعلى للقضاء من رئيس وأعضاء بعد أن تم فرز آخر صناديق الانتخاب وإعلان النتائج.

وهنأ وزير العدل المفوض بحكومة الوفاق محمد لملوم الرئيس والأعضاء الجدد شاكراً في كتاب له بالخصوص أعضاء المجلس الذين انتهت ولايتهم على ما بذلوه من جهود حثيثة- حسب وصفه.

وأثنى “لملوم” على إصرار الأعضاء على تحقيق الاستحقاقات الدستورية والتداول االسلمي على السلطة والحفاظ على وحدة السلطة القضائية واستقلالها وحياديتها.

وخلص الوزير في كتابه إلى إبداء ثقته في قدرة المجلس الأعلى للقضاء على السعي باستمرار إلى الانخراط في التوجهات الحديثة للعدالة والعمل الدؤوب على تطوير المنظومة القضائية لتستجيب لانشغالات المواطنين وحاجيات المتقاضين وتطلعات المجتمع في ضوء الحقوق والحريات وترسيخ الأمن القضائي للدفع بعجلة التنمية وحماية المجتمع – حسب تعبيره.

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