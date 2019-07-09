النايض: من تجرأ على بني وليد ستكون عواقب تهديده وخيمة عليه

وجه مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة رسالة عاجلة تحمل ختم وتوقيع رئيسه عارف النايض إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عقب التهديد الذي أطلقه آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للرئاسي أسامة جويلي في بيان صادر عنه باستهداف مطار بن وليد إن لم يتم وقف حركة الطيران به.

وأكد النايض في رسالته عن الرفض القاطع لاستهداف مطار بن وليد، لافتا إلى أن المطار مرفق مدني يستخدم لأغراض إنسانية عقب العقوبات الجماعية التي تفرضها حكومة الوفاق على أهالي المدينة، ومدينة ترهونة وغيرها.

وأوضح أن هذا التهديد يأتي بعد التقتيل والتنكيل الذي مارسته المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق بحق الجرحى وحتى سيارات الإسعاف، إضافة إلى سياسات الحصار المتعمد معتبرا أن بيان جويلي امتداد للقرار رقم سبعة بحق مدينة بني وليد.

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