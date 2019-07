المتوسط:

أعلنت قوة الدعم الخاصة بالإدارة العامة للدعم المركزي، ضبط سيارة مسروقة، والقبض على السارق بجزيرة الميناء بطرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أن السيارة المضبوطة نوع ازيرا بيضاء اللون، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المركبة والسارق إلى مركز شرطة الأوسط لاستكمال باقي الإجراءات.

