خاص المتوسط/ حنان منير:

دعا عضو مجلس النواب، محمد العباني، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إلى إعادة النظر في اتفاقية الدفاع المشترك بعد تدخل تركيا السلبي في الشؤون الليبية.

وقال العباني، في تصريح خاص لـ” المتوسط” موجها حديثه للأمين العام للجامعة العربية، ” ما تقوم به تركيا من عدوان على ليبيا، ألا يكفي لعقد جلسة للجامعة، والنظر في اتفاقية الدفاع المشترك”.

