دبلوماسي بريطاني “ضحية جديدة” لــ”الهاكرز الليبي”

بات الدبلوماسي البريطاني، والسفير السابق لبلاده لدى ليبيا بيتر ميليت ثاني “ضحية سياسية” لـ”غارات مجهولة” تُشنّ على حسابات وصفحات مسؤولين دوليين عملوا سياسيا في “حقل الأشواك الليبي”، إذ أعلن ميليت أن رسائل بريد إلكتروني وصلت إلى بعض أصدقائه لم يرسلها على الإطلاق، وهو ما يعني أن حسابه قد جرى اختراقه عبر “هاكرز مجهول”، بعد نحو شهر من إعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان سلامه أن حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قد جرى اختراقه، وهو ما غيّب حساب سلامه عن موقع التدوين الأزرق.

My @Twitter account was hacked last week. Thank you to the experts for helping to recover my account. If anyone received a DM last week forwarding a supposed interview with Gen Haftar, it was not sent by me.

— Peter Millett (@PeterMillett1) July 8, 2019