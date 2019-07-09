بليحق: البرلمان عازم على التصدي لمؤامرات نظام أردوغان

ليبيا – أكد الناطق الرسمي لمجلس النواب عبد الله بليحق على أن المجلس يقوم بدوره الداخلي والخارجي في التأكيد على رفض الشعب الليبي لأي تدخل تركي قطري في شؤون البلاد الداخلية.

بليحق لفت خلال تصريح لصحيفة “البيان” إلى أن البرلمان والقوات المسلحة عازمان على التصدي لمؤامرات نظام أردوغان والقضاء على الميليشيات والجماعات الإرهابية المدعومة من الخارج التي لا تزال تعمل على الاستقواء بتركيا وقطر والمحور الإخواني لاستضعاف الدولة وتدمير مؤسساتها والتلاعب بمقدراتها ونهب ثرواتها.

وأوضح أن أي دعم قد يوفره أردوغان لتلك الميليشيات لن يؤثر في عزيمة الشعب الليبي وفي إرادة قواته المسلحة التي ما انفك يلتف حولها لتحرير العاصمة وتطهير مختلف أرجاء البلاد من حلم الإرهابيين والمرتزقة.

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