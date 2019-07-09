بهذا واجهت مجموعة من أهالي بني وليد تهديدات الجويلي

بني وليد-العنوان

واجهت مجموعة من أهالي مدينة بني وليد التهديدات التي أطلقها، مساء الإثنين، آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق، اللواء أسامة الجويلي، بالاعتصام داخل أروقة وباحة مطار بني وليد المدني.

ورفضت المجموعة، وفقًا لقناة الدردنيل، تهديدات “القصف المعلنة” التي أطلقها الجويلي في بيان، معتبرين أن المطار لكل الليبيين ويطالبون بتجنيبه للصراعات.

وأكد المعتصمون، أن المطار منفذ يمكن استخدامه في المجال الإنساني والتجاري والسياحي وعدم التفريط به ودماره كدمار غيره من مقّدرات الشعب الليبي.

وهدد الجويلي في بيان رقم (9) بوقف حركة الطيران المدني بني وليد بشكل كامل ابتداءً من مساء أمس الإثنين.

وحذّر، بحسب البيان، كل من يخالف ذلك بتحمل الإجراءات المضادة التي ستتخذ ضده في حالة خرق إحدى الطائرات هذا الحظر.

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