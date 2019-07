تفاصيل اجتماع «كاجمان» مع وزير «محلي الوفاق»

المتوسط:

التقى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عبدالسلام كاجمان، مع وزير الحكم المحلي الدكتور ميلاد الطاهر.

واستعرض النائب خلال لقائه مع وزير الحكم المحلي استراتيجية الوزارة لحلحلة بعض الأزمات في البلديات، وبالأخص المتعلقة بإعادة تدوير المخلفات الصلبة.

وأوضح وزير الحكم المحلي، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، أن هناك عدة منظمات دولية قدمت مجموعة من العروض لبعض البلديات كتاجوراء والزاوية وزليطن، لإنشاء مكبات مرحلية والاستفادة من هذه المكبات من إنتاج الطاقة الكهربائية، كما هو معمول به في مختلف دول العالم.

وأشار الدكتور ميلاد الطاهر خلال اللقاء، إلى استجلاب 8 سيارات نقل قمامة لبلدية طرابلس المركز، والبدء في تنظيف الطريق السريع خلال الفترة القادمة.

