أوحيدة: التنظيمات الإرهابية تسعى للسيطرة على حقول وموانئ النفط بدعم قطري تركي

ليبيا – وصف عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة ما يحدث بالمنطقة الجنوبية هذه الأيام بـ”الكارثة”.

أوحيدة أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العربية.نت” أمس الاثنين أن الوضع في الجنوب كارثي بعدما أصبحت الصحراء مرتعاً للعصابات الإجرامية من تنظيم داعش وبقايا تنظيم القاعدة الفارين من سرت وبنغازي ودرنة الذين تحالفوا مع عصابات تبو تشاد والنيجر وبعض تبو ليبيا بدعم من ميليشيات مصراتة وحكومة الوفاق ضد قوات الجيش.

وأكد عضو مجلس النواب على أن التنظيمات الإرهابية يجهزّون الآن للسيطرة على مناطق حقول وموانئ النفط بدعم تركي وقطري.

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