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المتوسط تكشف عن مبادرة مصرية بشأن ليبيا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

خاص المتوسط/ حنان منير:

كشف مصدر نيابي، أن الحكومة المصرية تعتزم عقد اجتماع يضم أعضاء مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل في القاهرة لإنتاج مبادرة برلمانية برعاية مصرية.

وأوضح المصدر النيابي الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أنه من المقرر أن يعقد الاجتماع السبت المقبل في القاهرة، معربا عن تفاؤله بهذه الخطوة لحلحلة الأزمة الليبية.

وأكد المصدر أنه ضد اقتتال الليبيين بعضهم البعض، وأنه دائماً مع الحوار والحل السياسي في حدود ما يقبله العقل والمنطق.

 

 

 

 

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • هذا ما اطالب من قبل بالدعوة لعقد اجتماع لمجلس النواب بجامعة الدول العربية بالقاهرة باكبر عدد من الاعضاء وبنصاب قانونى وقرارته تكون ملزمة وخاصة فى وجود الاعضاء المنسحبين من المجلس الرئاسى حيث يمكنهم تعيين رئيس للمجلس الرئاسى منهم وليكن فتحى المجبرى ويقوم بتشكيل حكومة توافقية معترف بها من مجلس النواب وارسالها لمجلس الامن لتكون هى الحكومة الشرعية الوحيدة مدعومة من البرلمان ومجلس النواب ويسحب البساط من تحت المليشيات الارهابية لتكون معزولة دوليا وتحول عائدات النفط للحكومة الجديدة من خلال المصرف المركزى فى البيضاء وقضى الامر

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