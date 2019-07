المتوسط تكشف عن مبادرة مصرية بشأن ليبيا

خاص المتوسط/ حنان منير:

كشف مصدر نيابي، أن الحكومة المصرية تعتزم عقد اجتماع يضم أعضاء مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل في القاهرة لإنتاج مبادرة برلمانية برعاية مصرية.

وأوضح المصدر النيابي الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أنه من المقرر أن يعقد الاجتماع السبت المقبل في القاهرة، معربا عن تفاؤله بهذه الخطوة لحلحلة الأزمة الليبية.

وأكد المصدر أنه ضد اقتتال الليبيين بعضهم البعض، وأنه دائماً مع الحوار والحل السياسي في حدود ما يقبله العقل والمنطق.

