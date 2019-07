تحسبًا لهجوم داعش.. رفع حالة الاستنفار القصوى في سبها

المتوسط:

أعلنت منطقة سبها العسكرية رفع درجة الطوارئ إلى القصوى، حيث أهابت بكافة منتسبيها من ضباط وضباط صف وعسكريين ضرورة الالتحاق بوحداتهم والغرف الأمنية الفرعية، متوعدة مخالفي الأوامر بتحمل المسؤولية القانونية عن ذلك.

وقالت المنطقة في بيان، إن ”الإجراء يأتي تحسبًا لوجود تحركات مشبوهة لتنظيم داعش الإرهابي في أطراف المدينة“.

وتعرض مركز لتدريب الجيش في مدينة سبها لهجوم في شهر مايو الماضي تبناه تنظيم داعش، أسفر عن مقتل 9 جنود، قطعت رؤوس معظمهم، وأعدم الآخرون بالرصاص.

وتوعد التنظيم في تسجيل مرئي بث قبل أيام وحمل عنوان ”العاقبة للمتقين“ بمواصلة ما سماه ”الجهاد في ليبيا“.

