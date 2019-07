«الكهرباء»: تواصل الاعتداء على محطات التحويل في الجنوب

المتوسط:

اقتحمت مجموعة مسلحة أمس الإثنين، محطة تحويل النهر رقم ( 1 )، مما تسبب ذلك في فصل بعض خطوط نقل الطاقة الرئيسية وفقد التغذية على أغلب مناطق الجنوب.

يشار إلى أن هذه المحطة تعرضت إلى الاعتداء بشكل متكرر ، الأمر الذي قد يتسبب في عدم قدرة الشركة بالمحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية.

وتجدد الشركة مطالبتها بالتدخل العاجل من قبل كافة الجهات الاعتبارية بضرورة اتخاذ موقف للحد من ظاهرة الاعتداءات على محطات الكهرباء التي انتشرت في الآونة الأخيرة ، ومنع الخارجين عن القانون من التعدي عليها بأي شكل من الأشكال للحفاظ على استقرار الشبكة العامة للكهرباء من الانهيار.

