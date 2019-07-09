جولة تفقدية لوزير تعليم المؤقتة للجان الامتحانات بأجدابيا

أجرى وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة فوزي بومريز صباح اليوم الإثنين، جولة تفقدية لعدد من مقار لجان امتحانات الشهادة العامة لمرحلة التعليم المتوسط (الثانوي – المعاهد)، داخل نطاق مراقبة التربية والتعليم ببلدية أجدابيا.

ورافق الوزير خلال جولته مراقب التربية والتعليم أجدابيا ، ومدير مكتب الامتحانات بالمراقبة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي مراقبة التعليم باجدابيا ، وذلك للإطلاع على سير عمل الامتحانات عن قرب ومدى جاهزية اللجان إلى جانب مدى استعداد الطلاب والطالبات لأداء امتحاناتهم.

من جانبه وجه وكيل وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة المكلف، خالد اسبيته كتاب تحصلت “بوابة افريقيا الاخبارية” على نسخة منه ، إلى مراقبي قطاع التربية والتعليم بالبلديات ومدراء مكاتب الامتحانات ، طالبهم فيه بضرورة توجيه التعليمات إلى رؤساء لجان الامتحانات والمراقبون بعدم اصطحاب هواتفهم النقالة وعدم إبرازها أو استخدامها داخل قاعة الامتحان مهما كانت الاسباب ، وكذلك منع الطلبة كذلك من اصطحابها والدخول بها إلى قاعة الامتحان وفي حال وجدو أي مخالف وجب عليهم اتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الخصوص حياله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

