الخيالي: قوات الجيش والأجهزة الأمنية مستعدة لردع أي هجوم إرهابي على سبها

ليبيا – أكد عميد بلدية سبها حامد الخيالي أن قوات الجيش والأجهزة الأمنية مستعدة لردع أي هجوم إرهابي قد تقدم عليه المليشيات الإرهابية بهدف زعزعة الأمن داخل المدينة.

الخيالي قال في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الاثنين إن الأجهزة الأمنية تتابع حركة أي فرد يشتبه في انتمائه أو تعاونه مع المجموعات الإرهابية،مشيراً إلى أن أهالي المدينة يساعدون الجيش والأجهزة الأمنية في منع أي تغلغل للعصابات الإرهابية.

وأوضح أن الخروقات التي قد تحدث هنا وهناك أمر وارد الحدوث وتسعى الأجهزة الأمنية لمعالجته بشكل دائم ، مشيراً إلى أن أغلب العناصر الإرهابية التي كانت تختبئ في سبها في فترات سابقة تمت ملاحقتها ومطاردتها من قبل قوات الجيش.

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