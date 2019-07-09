وكيل «تعليم الوفاق» يتفقد الأضرار بكلية العلوم في غريان

تفقد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق، عـادل جمعة، كلية العلوم والتربية بجامعة غريان، والتي تعرضت إلى أضرار نتيجة الحرب.

وأعدت الجامعة حصرًا بتلك الأضرار، وأحيلت إلى وزير «تعليم الوفاق»؛ لاعتماد صيانتها، وفق بيان على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وفي سياق متصل، بحث وكيل التعليم مع مراقب البلدية ومديري المكاتب والأقسام بالمراقبة الاستعدادات لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وفي 26 يونيو الماضي أعلن الناطق باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق، العقيد محمد قنونو، أن «مدينة غريان تحت سيطرة قوات الوفاق بالكامل».

زيارة وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق لكلية العلوم في غريان

زيارة وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق لكلية العلوم في غريان

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