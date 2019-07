«عدل الوفاق»: استمرار صيانة نيابة الشاطئ

المتوسط:

قام مدير إدارة التخطيط بوزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني بزيارة ميدانية إلى منطقة وادي الشاطئ الأسبوع الماضي الموافق 5 يوليو 2019 للوقوف على أعمال صيانة نيابة براك الشاطئ بصحبة المهندس المشرف على المشروع.

وقدّم مدير إدارة التخطيط بعض الملاحظات الفنية المطلوب إنجازها وفقاً للعقد المبرم خلال تجواله مع رئيس نيابة براك الشاطئ ومندوب الشركة المنفذة لأعمال الصيانة – الذي أخذ الملاحظات بعين الاعتبار .

ومن خلال الزيارة تبيّن أن نسبة الإنجاز مرتفعة تراوحت مابين 60 إلى 70% وأن الأعمال تسير بشكل جيد دون عوائق حسب الجدول الزمني المحدد للتسليم

وتأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام وزير العدل بمتابعة تنفيذ الخطة التنموية التي انتهجتها الوزارة للنهوض بقطاع العدل.

