فرق «سرت للنفط» تشارك في تنظيف وصيانة بيارات البريقة الجديدة

نفذت فرق من شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز أعمال تنظيف وصيانة البيارات في مدينة البريقة الجديدة، التي تعاني من «تفاقم مشكلة طفح المياه السوداء».

وصنعت إدارة المرافق والشحن المواسير الخاصة بالبيارتين 1 و2 في ورش الصيانة بالشركة؛ لعدم توافرها في السوق المحلية، كما تمت صيانة المضخات الغاطسة للبيارات وتنظيفها من الشوائب والمواد الصلبة، وفق بيان على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشارت الإدارة إلى سعي الشركة إلى توفير مضخات جديدة للبيارات، بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفـط، مما سيسهم في إنهاء مشكلة طفح المياه السوداء.

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