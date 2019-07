اعتداء جديد على محطة كهرباء تحويل الحرشة

المتوسط:

قامت مجموعة مسلحة مساء أمس، بالدخول إلى محطة تحويل الحرشة والتهجم على المناوبين وإطلاق النار داخل المحطة، بعد تشابك بالأيادي بين هذه المجموعة والمناوبين احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي اعتقادأ منهم انه طرح أحمال ، بينما السبب الحقيقي لانقطاع التيار الكهربائي هو حدوث فصل لأجهزة الوقاية بمحولات 220 ك. ف .

وتناشد الشركة العامة للكهرباء كافة الجهات الاعتبارية بالمنطقة بضرورة حماية المحطة والعاملين بها، وتؤكد أن هذه الأعمال تؤثر سلبا على معنويات العاملين وأداء الشبكة الكهربائية.

