لجنة الدفاع النيابية تطالب مجلس الأمن بالتحقيق بالإنتهاكات التركية القطرية في ليبيا

ليبيا – قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي إن النظام التركي يدرب عناصر من المليشيات المسلحة في أنقرة ، مشيراً إلى أن المسلحين يتم تدريبهم على استخدام الطائرات من دون طيار وطرق استعمال الأسلحة الحديثة.

الجروشي إتهم في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” اليوم الثلاثاء النظام التركي والقطري بخرق أكثر من 20 قرارا أمميا حول ليبيا، مؤكداً أن الدوحة وأنقرة تنقلان إرهابيين وذخائر وأسلحة بحرا وجوا عبر مطارات وموانئ مصراتة وطرابلس.

وطالب الجروشي بفتح تحقيق من مجلس الأمن الدولي في الانتهاكات التركية والقطرية،موضحاً أن لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان بصدد إرسال رسالة لمجلس الأمن الدولي للتحقيق في الانتهاكات التركية والقطرية ودعمهم للإرهاب في ليبيا.

عضو مجلس النواب أشار إلى وجود تحويلات مالية ضخمة إلى تركيا عبر طرق غير مشروعة وتهريب مليارات الدولارات الليبية في البنوك التركية.

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