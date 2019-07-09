مسلحون يقتحمون محطة كهرباء الحرشة

اقتحمت مجموعة مسلحة، محطة تحويل منطقة الحرشة (شمال مدينة الزاوية)، واعتدوا على المناوبين، الذين اشتبكوا معهم بالأيدي، فيما حاولوا ترويعهم بإطلاق النار.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء، أن الواقعة حدثت أمس، وقد احتج المهاجمين على انقطاع التيار الكهربائي، اعتقادًا منهم أن الأمر يعود إلى طرح أحمال، بينما السبب الحقيقي لانقطاع التيار حدوث فصل لأجهزة الوقاية، وفق بيان على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وناشدت الشركة، الجهات الاعتبارية بالمنطقة، حماية المحطة والعاملين بها، محضرة من تأثير تلك الأعمال على أداء الشبكة الكهربائية.