بلدية غدامس تكشف عن أسباب إحتراق أكثر من 1000 نخلة وعدداً من المنازل في المدينة

ليبيا – أكد عميد بلدية غدامس قاسم المانع أن هيئة السلامة تمكنت من السيطرة على الحريق الهائل الذي التهم أكثر من1000 نخلة وعددا من المنازل بالمدينة.

المانع قال في تصريحات لموقع “العين الإخبارية “اليوم الثلاثاء إن الحريق هو الأول من نوعه وإن المدينة لا يوجد بها سوى سيارة إطفاء واحدة مما اضطر السلطات للاستعانة بسيارات إطفاء من مدينة درج المجاورة.

ولفت إلى أن سيارة إطفاء واحدة لم تكن تكفي للسيطرة على الحريق وأنه لولا مساعدة الأهالي لقضى الحريق على ثروة غدامس من النخيل.

وأوضح أن ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة يزيد من جفاف الجريد والغابات إضافة إلى الرياح القوية الغربية وعدم توفر الماء كل ذلك سهل انتشار الحريق.

المانع طالب من الحكومة سرعة توفير الإمكانيات المطلوبة من معدات وسيارات إطفاء والعمل على صيانة وتطوير وتركيب منظومات الحرائق في المدينة لحماية تراثها العريق وحفاظا على سلامة مواطنيها.

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