الجروشي: النظام التركي يدرب عناصر من الميليشيات المسلحة في أنقرة

قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب طارق الجروشي إن النظام التركي يدرب عناصر من المليشيات المسلحة في أنقرة، مشيرا إلى أن المسلحين يتم تدريبهم على استخدام طائرات من دون طيار وطرق استعمال الأسلحة الحديثة.

واتهم الجروشي، في تصريحات صحفية النظام التركي والقطري بخرق أكثر من عشرين قرارا أمميا حول ليبيا، مؤكدا أن الدوحة وأنقرة تنقلان إرهابيين وذخائر وأسلحة بحرا وجوا عبر مطارات وموانئ مصراتة وطرابلس.

وطالب عضو مجلس النواب بفتح تحقيق دولي في الانتهاكات التركية والقطرية، موضحا أن لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان بصدد إرسال رسالة لمجلس الأمن الدولي للتحقيق في الانتهاكات التركية والقطرية ودعمهما للإرهاب في ليبيا.

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