سبها تترصد الإرهاب

أكد عميد بلدية سبها حامد الخيالي أن الأجهزة الأمنية مستعدة لردع أي هجوم إرهابي قد تقدم عليه المليشيات الإرهابية بهدف زعزعة الأمن داخل المدينة.

وقال الخيالي في تصريحات صحفية إن الأجهزة الأمنية تتابع حركة أي فرد يشتبه في انتمائه أو تعاونه مع المجموعات الإرهابية، مشيرا إلى أن أهالي المدينة يساعدون الجيش والأجهزة الأمنية في منع أي تغلغل للعصابات الإرهابية.

وأضاف الخيالي أن الخروقات التي قد تحدث هنا وهناك أمر وارد الحدوث، مؤكدا سعى الأجهزة الأمنية لمعالجته بشكل دائم، لافتا إلى أن أغلب العناصر الإرهابية التي كانت تختبئ بسبها في فترات سابقة تمت ملاحقتها ومطاردتها من قبل قوات الجيش.

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