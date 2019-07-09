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سبها تترصد الإرهاب

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد عميد بلدية سبها حامد الخيالي أن الأجهزة الأمنية مستعدة لردع أي هجوم إرهابي قد تقدم عليه المليشيات الإرهابية بهدف زعزعة الأمن داخل المدينة.

وقال الخيالي في تصريحات صحفية إن الأجهزة الأمنية تتابع حركة أي فرد يشتبه في انتمائه أو تعاونه مع المجموعات الإرهابية، مشيرا إلى أن أهالي المدينة يساعدون الجيش والأجهزة الأمنية في منع أي تغلغل للعصابات الإرهابية.

وأضاف الخيالي أن الخروقات التي قد تحدث هنا وهناك أمر وارد الحدوث، مؤكدا سعى الأجهزة الأمنية لمعالجته بشكل دائم، لافتا إلى أن أغلب العناصر الإرهابية التي كانت تختبئ بسبها في فترات سابقة تمت ملاحقتها ومطاردتها من قبل قوات الجيش.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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