أطلقت وزراة الحكم المحلي لحكومة الوفاق الوطني، خطة لإزالة تكدس القمامة والمخلفات داخل مدينة طرابلس.

ويأتي ذلك، فى إطار المتابعة والاهتمام من قبل وزارة الحكم المحلي لحل أزمة ومشاكل المخلفات داخل المدينة، بالإضافة إلى تنظيف كل الشوارع والطرقات الرئيسية.

