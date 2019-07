إنقاذ 44 مهاجرا قبالة السواحل الليبية.. ومالطا توافق على استقبالهم

المتوسط:

تمكنت سفينة الإنقاذ «آلان كردي»، من إنقاذ 44 مهاجرًا بينهم نساء وأطفال.

وقالت المنظمة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن المهاجرين وجهوا نداء استغاثة في المتوسط قبالة السواحل الليبية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية التي نقلت عن منظمة «سي آي» الألمانية المشغلة للسفينة.

وأضافت المنظمة، أن مالطا وافقت على استقبال المهاجرين وأرسلت سفينة لنقلهم.

وكانت السفينة أنقذت الأسبوع الماضي 65 مهاجرا، كانوا يقومون بالرحلة الخطرة انطلاقا من شمال أفريقيا، وأنزلتهم في مالطا بعدما أغلقت إيطاليا موانئها أمام السفينة.

