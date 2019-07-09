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ليبيا على طاولة مجلس الأمن

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد عدد من لجان مجلس الأمن المختصة بكل من السودان وليبيا وجنوب السودان اجتماعاً ثلاثيا لمناقشة وجود جماعات مسلحة من دارفور في ليبيا وجنوب السودان. وشاركت في الاجتماع فرق الخبراء المعنية بالسودان وليبيا وجنوب السودان واطلعت اللجان الثلاث على كل ما لديها من معطيات إضافة إلى النهج المشترك لمعالجة هذه القضية.

يشار إلى أن مجلس الأمن شكل لجنة لمتابعة الأوضاع في السودان عملاً بالقرار 1591 (2005) وشكل لجنة لليبيا عملاً بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا، كما قام بتشكيل لجنة منشأة عملاً بالقرار 2206 ( 2015) بشأن جنوب السودان.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • أمريكا والامم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية والعالم لا يزال يبحثون ويحققون في قضية الخاجقشي اي حقارة واي نذالة و عدد القتلى في ليبيا يفوق 1000 قتيل و 6000 جريح و مبتوري الاطراف و أكثلر من 150 الف نازح وخسائر في المباني و الاموال و السيارات أي عالم حقير هو عالمنا يقتلنا و يمجد قاتلنا

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