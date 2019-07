رئيس الوطنية لحقوق الإنسان يتساءل: «إلى متي يستمر نزيف الدم في ليبيا»؟

خاص المتوسط/ حنان منير:

أعرب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أحمد حمزة، عن حزنه لعدم وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس.

وتساءل حمزة، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، الثلاثاء، “إلى متي يستمر نزيف الدم والمعاناة والآلام والدموع في وطني الجريح أما آن لصوت الرصاص أن يصمت”.

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة منذ 4 أبريل الماضي، أدت لنزوح مئات الأف من المواطنين كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن الاشتباكات أدت إلى سقوط 1000 قتيل و5000 جريح بينهم مدنيين.

