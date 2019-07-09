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الضمان يحيل مرتبات شهرين

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

 

أعلن صندوق الضمان الاجتماعي يوم الاثنين الانتهاء من إحالة مرتبات شهر يوليو لكافة أصحاب المعاشات الضمانية  البالغ عددهم 465 ألف معاش ضماني في كل فروع ليبيا بالإضافة لمرتبات العاملين في الصندوق.

وأوضحت إدارة الضمان الاجتماعي عبر حسابها الرسمي في فيسبوك أن الإدارات المعنية شرعت في العمل على إعداد مرتبات شهر أغسطس، حسب التوجيهات الإدارية الصادرة في يونيو الماضي بشأن صرف مرتبات شهري يوليو وأغسطس بشكل مبكر، في إطار إعانة أصحاب المرتبات الضمانية للاستعداد لاستقبال عيد الأضحى، كما جاء في نص القرار استثناء مرتبي الشهرين من أي استقطاعات مستحقة لسداد السلف والقروض.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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