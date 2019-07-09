الضمان يحيل مرتبات شهرين

أعلن صندوق الضمان الاجتماعي يوم الاثنين الانتهاء من إحالة مرتبات شهر يوليو لكافة أصحاب المعاشات الضمانية البالغ عددهم 465 ألف معاش ضماني في كل فروع ليبيا بالإضافة لمرتبات العاملين في الصندوق.

وأوضحت إدارة الضمان الاجتماعي عبر حسابها الرسمي في فيسبوك أن الإدارات المعنية شرعت في العمل على إعداد مرتبات شهر أغسطس، حسب التوجيهات الإدارية الصادرة في يونيو الماضي بشأن صرف مرتبات شهري يوليو وأغسطس بشكل مبكر، في إطار إعانة أصحاب المرتبات الضمانية للاستعداد لاستقبال عيد الأضحى، كما جاء في نص القرار استثناء مرتبي الشهرين من أي استقطاعات مستحقة لسداد السلف والقروض.

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