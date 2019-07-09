مجموعة مسلحة تهاجم محطة تحويل الحرشة بالزاوية

قامت مجموعة مسلحة ليلة البارحة بالدخول إلى محطة تحويل الحرشة بمدينة الزاوية، وإطلاق النار داخلها، كما تهجمت على المناوبين فيها بعد أن اشتبكت معهم بالأيدي.

وأوضح المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن المجموعة دخلت إلى المحطة احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي ظنا منها أنه طرح أحمال، بينما السبب الحقيقي لانقطاع التيار كان فصل أجهزة الوقاية بمحولات المئتين وعشرين كيلوفولت .

وناشدت الشركة العامة للكهرباء كافة الجهات الاعتبارية بالمنطقة ضرورة حماية المحطة والعاملين بها، مؤكدة أن هذه الأعمال تؤثر سلبا على معنويات العاملين وأداء الشبكة الكهربائية.

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