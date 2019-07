المتوسط:

طالب مدير إدارة التدريب الوظيفي بوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني، جمعة المبروك، الإدارات والمكاتب التابعة للوزارة بمراجعة عقود التدريب عن السنوات السابقة .

وأفاد بأن الوزارة، ستعمل علي تعديل لائحة التدريب الصادرة في العام 2008، مضيفًا انه يجب إدراج بعض التخصصات الجديدة للتدريب مع تعديل البنود السابقة.

