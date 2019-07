برلماني يتهم تركيا وقطر بخرق أكثر من 20 قرارا أمميا حول ليبيا

المتوسط:

اتهم عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طارق الجروشي، اليوم الثلاثاء، النظامين التركي والقطري بخرق أكثر من 20 قرارا أمميا حول ليبيا، مؤكداً أن الدوحة وأنقرة تنقلان إرهابيين وذخائر وأسلحة بحرا وجوا عبر مطارات وموانئ مصراتة وطرابلس.

وقال الجروشي، إن النظام التركي يدرب عناصر ممن أسماهم “المليشيات المسلحة” في أنقرة، مضيفا: “المسلحون يتم تدريبهم على استخدام الطائرات من دون طيار وطرق استعمال الأسلحة الحديثة”.

وطالب الجروشي، مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيق في “الانتهاكات التركية والقطرية”، موضحاً أن لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان بصدد إرسال رسالة لمجلس الأمن الدولي للتحقيق في الانتهاكات التركية والقطرية ودعمهم للإرهاب في ليبيا، مشيرا إلى وجود تحويلات مالية “ضخمة” إلى تركيا عبر طرق غير مشروعة وتهريب مليارات الدولارات الليبية في البنوك التركية.

