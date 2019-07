المتوسط:

عقد عدد من لجان مجلس الأمن المختصة بكل من السودان وليبيا وجنوب السودان، اجتماعاً ثلاثيا لمناقشة وجود جماعات مسلحة من دارفور في ليبيا وجنوب السودان.

وشارك في الاجتماع، فرق الخبراء المعنية بالسودان وليبيا وجنوب السودان، واطلعت اللجان الثلاث على كل ما لديها من معطيات إضافة إلى النهج المشترك لمعالجة هذه القضية.

The post الأزمة الليبية على مائدة مجلس الأمن appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية