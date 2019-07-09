ضبط مكتب محرر عقود مُزوّر في بنغازي

بنغازي-العنوان

ضبط قسم البحث الجنائي بنغازي صاحب مكتب لتصوير المستندات ينتحل صفة محرر عقود ويقوم بتزوير المستندات الخاصة بإجراءات السيارة في منطقة السيرتي.

وأفاد مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي، أن عملية الضبط جاءت بعد أن استلم قسم البحث الجنائي إحالة من قبل مركز شرطة راس عبيدة بشأن قضية متهم بها شخص (أول) اعترف أثناء الاستدلال معه بتزوير مستندات مركبة مسروقة عن طرق سخص آخر.

وبإجراء التحريات عن المذكور الآخر (المزور) اتضح بأنه يعمل بمكتب خدمات في منطقة السرتي.

وقال مكتب الإعلام الأمني، “عقب اتخاذ الإجراءات القانونية تم ضبط المذكور الثاني وتم العثور داخل المكتب الخاص به على مستندات مزورة واختام تخص “شركة الليبو” للتأمين، وكذلك رسائل مفتوحة لمركبات من شركة وهمية وعدة مستندات تخص التخليص الجمركي وجميعها مزورة وكذلك جهاز حاسوب يستعمل في التزوير”.

وأضاف، “تم تحريز كامل المضبوطات وبالاستدلال مع صاحب المكتب اعترف بأن ختم محرر العقود مزور وأن اسم المكتب مزور وأنه يقوم بتزوير أي مستند حسب الطلب”.

وأكد أنه جرت مخاطبة التفتيش القضائي بالخصوص حول المكتب، حيث تبين أنه عبارة عن مكتب لتصوير المستندات وليس مكتب محرر عقود.

اتخذت الإجراءات القانونية وأحيل القضية إلى النيابة العامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية