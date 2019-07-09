بليحق: مجلس النواب يقوم بدوره في التصدي للتدخل التركي والقطري

أكد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن المجلس يقوم بدوره الداخلي والخارجي في التأكيد على رفض الشعب الليبي لأي تدخل تركي أو قطري في شؤون البلاد الداخلية.

بليحق أوضح أن البرلمان والقوات المسلحة عازمان على التصدي لمؤامرات نظام أردوغان والقضاء على الميليشيات والجماعات الإرهابية المدعومة من الخارج، والتي لا تزال تعمل على الاستقواء بتركيا وقطر والمحور الإخواني لإضعاف الدولة وتدمير مؤسساتها والتلاعب بمقدراتها ونهب ثرواتها.

وأوضح بليحق أن أي دعم قد يوفره أردوغان لتلك الميليشيات لن يؤثر في عزيمة الشعب الليبي وفي إرادة قواته المسلحة.

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