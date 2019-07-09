حصيلة جديدة لضحايا المعارك بالعـاصمة طرابلس

شهدت حصيلة ضحايا الاشتباكات في العاصمة طرابلس ارتفاعا جديداً، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 1048 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 5558 شخصا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، في إحصائية صادرة عنها لضحايا المعارك العسكرية التي دخلت شهرها الرابع على التوالي في طرابلس أنه قد “قتل 1048 شخصا بينهم 106 مدنيين، وأصيب 5558 آخرون، بينهم 289 مدنيا”.

وأوضحت المنظمة أنها “تواصل إرسال الأطباء، والإمدادات الطبية، لمساعدة ودعم المستشفيات”، لافتة إلى أن فرقها الطبية أجرت “1700 عملية جراحية خلال الأشهر الثلاثة الماضية”.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

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