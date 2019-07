وكيل «صحة الوفاق»: نسعى لخلق توازن بين القطاعين العام والخاص

المتوسط:

أكد وكيل عام وزارة الصحة لحكومة الوفاق الوطني، محمد هيثم عيسى، على أهمية الاهتمام بالعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة في القطاع الصحي في ليبيا، من خلال منحهم المرتبات والمزايا التي يستحقونها وحصولهم على فرص جيدة للتدريب، داعيًا إلى تظافر الجهود لتذليل المشاكل التي تقف أمام خلق عناصر وطنية ذات كفاءة .

وأعلن الوكيل في تصريح له على هامش افتتاح وحدة العناية الفائقة بقسم جراحة القلب كبار بمستشفى طرابلس الجامعي، عن تنفيذ العديد من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية وإجراء الصيانات داخل المستشفيات والمراكز الصحية، إلى جانب إنشاء مراكز جديدة وإمداد المستشفيات باحتياجاتها من التجهيزات.

وأوضحت أن الوزارة “تسعى لخلق توازن بين قطاعي الصحة العام والخاص، مؤكدًا أن استراتيجية الوزارة تعتمد على “تحقيق شراكة جيدة بين القطاعين لا على محاربة القطاع الخاص”.

