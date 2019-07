المتوسط:

تركز الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية المفوض لحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، صباح اليوم الثلاثاء برئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب عميد جمعة غريبة، حول دراسة رفع شروط الحصول على التأشيرة للعمالة الوافدة من مصر العربية ودولة النيجر وذلك لسد حاجة سوق العمل الليبي.

كما تم خلال الاجتماع الذي عقده الوزير برئيس المصلحة بمكتبه بديوان الوزارة بطرابلس مناقشة عدد من المواضيع التي تخص مصلحة الجوازات والمختنقات التي تواجه العمالة، والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجهها وإيجاد الحلول الناجعة لحلحلتها.

The post اجتماع وزير «داخلية الوفاق» مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية