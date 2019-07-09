دولة رئيس مجلس الوزراء يزور جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي

بنغازي 09 يوليو 2019 (وال)- قام دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة مقر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي ببنغازي.

هذا وكان في استقبال دولته معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبد السلام البدري، ورئيس اللجنة الإدارية للجهاز المكلف السيد عبد الله بن إدريس، ومدير التنفيذي للشركة النهر للهندسة الدكتور عبد العزيز حسن، وآمر كتيبة أمن النهر الصناعي عقيد محمد بلاش، إلى جانب عديد من المهندسين والموظفين بالجهاز.

وأكد دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني – في كلمته – عقب عرض شريط عرض مرئي لمشروع النهر الصناعي والأعمال التخريبية التي تتعرض لها المشروع، على ضرورة توفير كوادر حماية خاصة، لما يعنيه المشروع من اعتداءات متكررة هذه الأيام، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود كافة العاملين بالمشروع، الذي يعتبر صلب الحياة والمصدر الرئيسي للجميع.

وطالب دولته بضرورة وجود رؤية معينة، تستطيع الحكومة من خلالها تبنيها من ضمن المشاريع المعتمدة في مدينة بنغازي، موضحًا أن “ما يحدث الآن في ليبيا، نتيجة الانقسام في الحكومات والتي تُعاني منها الدولة الآن بوجود حكومتين، لكن بجهود أبناء الجيش الوطني سيتم تخطي كافة هذه الصعوبات، ولكن خلال هذه الفترة نحاول أن نتغلب على كافة الصعوبات”.

وفي ختام كلمته نوه دولته لجهود كافة العاملين بالمشروع، على محاولتهم لتغلب على كافة الصعوبات والعراقيل التي تعيق عمل الجهاز.

من جهته، قال معالي نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والمسؤول عن ملف النهر الدكتور عبد السلام البدري – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – “نعلم جميعًا بأن النهر منظومة مقرها الرئيسي في بنغازي، ولها ثلاث مقرات في بنغازي الكفرة والحساونة، والنهر هو الجهة الوحيدة الموحدة، وهو الجهاز القائم بشكل أو بآخر بأفضل عمل، وهو يغذي مدن بنغازي، طرابلس بالمياه.

وأضاف الدكتور عبد السلام البدري “أننا بصدد تغذية كافة المناطق الشرقية بكامل، وهذا العمل يحل كافة المشاكل المتعلقة بالمياه.

وأشار الدكتور عبد السلام البدري إلى أن زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء تهدف إلى اطلاعه على عمل الجهاز، وموافقته على بعض التعديلات المتفق عليها خاصة عقب ما تعرضت له ليبيا بسبب الإرهابيين.

من جهة أخرى، قال رئيس اللجنة الإدارية بالجهاز المكلف المهندس عبد الله محمد بن إدريس – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – “إننا نتشرف باستقبال دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني، ليقف معنا حول المشاكل التي تعرض لها الجهاز، والاطلاع أيضًا على عمل جهاز مشروع النهر عصب الحياة، الذي يغذي كافة مناطق ليبيا، والذي ينقل ليبيا من دولة آلة العالمية، لما يقدمه من خدمات برغم ما يتعرض له من أعمال التخريب والتعديات الكثيرة التي تم مواجهتها مؤخرًا”.

وأكد المهندس عبد الله محمد بن إدريس أن أبرز ما يقوم به الجهاز، هو حماية الأمن القومي.

وبدوره، قال مدير التنفيذي للشركة النهر للهندسة الدكتور عبد العزيز حسن بوعزة – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن شركة النهر للهندسة، هي شركة استشارية للنهر، وتُعطي جميع التخصصات الهندسية، كما تقوم بإدارة المشاريع، وإشراف على منظومات النهر الكبرى.

في المقابل، قال آمر كتيبة أمن النهر الصناعي عقيد محمد بلاش – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن الكتيبة اختصاصها حماية جهاز النهر منذ تأسيسها، وهي تتبع القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

وأوضح عقيد محمد بلاش “مهمتنا حماية وحرص وتأمين المنظومة ومقراتها، وفي الفترة الماضية تعرض المشروع لعديد من التخريب والاعتداءات، لذا نحن نقوم بدوريات على طول خط المنظومة، لحماية المنظومة من أعمال التخريب”. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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