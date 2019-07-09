وكيلة وزارة التعليم في الحكومة المؤقتة تزور جامعة عمر المختار فرع القبة

القــبة 09 يوليو 2019 (وال)- قامت وكيلة وزارة التعليم في الحكومة المؤقتة الدكتورة فاطمة الغالي، بزيارة لجامعة عمر المختار فرع القبة.

هذا والتقت الدكتورة فاطمة الغالي خلال زيارتها أمس الأثنين، رفقة الوفد المرافق لها مدير إدارة الجامعات بالوزارة الدكتور عبد ربه بوبريق، بــوكيل مساعد جامعة عمر المختار فرع القبة أستاذ مفتاح الهصك، والسادة عمداء الكليات، ورؤساء الأقسام، ومديري المكاتب بالكليات.

واطلعت الدكتورة فاطمة الغالي خلال زيارتها على سيّر العمل، والأنشطة والأعمال التي تقوم بها كليات الجامعة، إلى جانب مناقشة عدد من المواضيع الهامة والمتعلقة بسيّر العملية التعليمية.

كما قامت وكيلة وزارة التعليم بزيارة كلية الآثار والسياحة بمدينة سوسة، حيث التقت بـعميد الكلية، ومسجل الكلية، ومدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بالكلية، واللجنة الإدارية بالكلية، وعدد من أعضاء هيأة التدريس بالكلية.

وتأتي زيارة الدكتورة فاطمة الغالي لكلية الآثار والسياحة بمدينة سوسة، في إطار اطلاعها على أعمال الصيانة الشاملة التي تُجرى خلال هذه الفترة لمرافق الكلية، وزيارة عدد من المواقع الأثرية. (وال – القبة) ر س

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال