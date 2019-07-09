تطعيم “80” طفلا ضد مرض الحصبة بمركز إيواء قنفوذة

بنغازي 09 يوليو 2019 (وال)- أجرى فريق صحي تابع للهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي، كشف طبي على النزلاء بمركز إيواء المهاجرين قنفوذة.

هذا وقد اكتشف الفريق الطبي خلال الكشف الذي أجري بالتعاون مع الخدمات الصحية بنغازي، حالات لأطفال مصابين بمرض الحصبة، الذي يُعد من الأمراض سريعة الانتشار، وقام الفريق بنقل إحدى الحالات لمستشفى الأطفال نظرًا لتدهور حالته الصحية.

وسارع الفريق في تأكيد التشخيص من قبل أطباء الأطفال في المستشفى، وبعد إبلاغهم بإمكانية انتشار المرض بين عدد كبير من الأطفال في المركز، تم إبلاغ الفريق المسؤول عن التطعيمات في إدارة الرعاية الصحية بنغازي، بضرورة الاستجابة السريعة لوقاية الأطفال وذويهم من هذا المرض، إذ لم يتبين حصولهم على تطعيمات من قبل.

وقام الفريق المكلف بقسم الصحة بالهلال الأحمر الليبي بنغازي، بتطعيم الأطفال بالتعاون مع إدارة الخدمات الصحية بنغازي، بتطعيم عدد 80 حالة لوقايتهم من مرض الحصبة. (وال – بنغازي ) ر س

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