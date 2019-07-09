الجزائر: فتح المجال الجوي مع ليبيا في أقرب وقت ممكن

التقى وزير الداخلية فتحي باشاغا رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي خلال الزيارة التي قام بها للجزائر رفقة وفد أمني رفيع المستوي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرىخلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأشار بدوي إلى إمكانية فتح المجال الجوي بين الجزائر وليبيا في أقرب وقت ممكن معربا عن استعداد بلاده للمساهمة في الحوار الليبي مشدداً على أن الاتحاد الأفريقي يجب أن يكون له دور فعال في استقرار ليبيا مؤكدا وجود امتعاض من قبل القادة الأفارقة بشأن الوضع الحالي في ليبيا.

وأوضح بدوي أنه لابد أن يتحدث رئيس الإتحاد الأفريقي عن الدول التي تزعزع الاستقرار في ليبيا كما يتوجب على الأمم المتحدة أن تصدر بياناً بشأن الظرف الحالي الذي تمر به ليبيا جراء اشتباكات طرابلس.

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