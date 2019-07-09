وزير الحكم المحلي بالمؤقتة: لن نعترف بانتخابات الوفاق

أكد وزير الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة عادل الزايدي أن الحكومة المؤقتة لن تعترف بانتخابات حكومة الوفاق التي حدثت الفترة الماضية.

وقال الزايدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني “لقد اخترنا مجالس تسييرية حتى لا نترك فراغ والانتخابات ستبدأ من الآن” مضيفا “لن نعترف بانتخابات …حكومة الوفاق التي حدثت المدة الماضية” .

ولفت الزايدي إلى تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات مشددا على أهمية هذه الخطوة

من جانبه أعلنالثني البدء بانتخاب المجالس البلدية التابعة للحكومة المؤقتة، بإشراف اللجنة المركزية العليا للانتخابات البلديةمؤكداانتهاء كل التجهيزات لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

وطالب الثني خلال مؤتمر صحفي أبناء الشعب الليبي بالإيفاء باستحقاقاتهم الوطنية واختيار أفضل المرشحين لتسيير أمورهم المعيشية، لافتًا إلى أنه منذ اليوم وفي مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ستتم العملية الانتخابية.

وأوضح الثني أن الحكومة اضطرت نتيجة للظروف تكليف العمداء بتسيير البلديات حتى هذا الاستحقاق

وأكد رئيس لجنة الانتخابات أنه سيتم خلال تسعين يومًا انتخاب أول بلدية وسنعلن عن الإجراءات في الأيام القليلة المقبلة.

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