الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الثلاثاء

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الثلاثاء أن درجات الحرارة تسجل اليوم إرتفاع على مناطق الشمال
فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية والرياح متغيرة الأتجاه خفيفة السرعة ، تتحول بعد الظهر إلى شماليةشرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين ( 38 – 43
أما على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية ، ومن المتوقع ظهور شبورة مائية أخر الليل والصباح الباكر على الخليج وبنغازى والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين ( 30 – 35
وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، تتحول مساءًا إلىشمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى : تتراوح ما بين ( 40 –
وعلى مناطق الكفرة والسرير وتازربو ستكون السماء صافية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى : تتراوح ما بين ( 40 – 42 ) مْ .
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